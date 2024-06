Paulo Cafôfo afirma que está "exposta uma aliança do Chega com o PSD e CDS"

O líder parlamentar do PS considera que os socialistas deram “um importante contributo para a democracia”, ao apresentar uma candidatura liderada por uma mulher à presidência da ALRAM. Paulo Cafôfo afirma que está exposta uma “aliança do Chega com o PSD e o CDS”.

O parlamentar afirma que só voto dos deputados do Chega viabilizou esta eleição. O socialista reagia a esta votação, através da RTP-Madeira.

Cafôfo afirma que “caiu a máscara aos deputados do Chega”, pois tem agora a prova de que “PSD, Chega e CDS são iguais”, sendo que a moção de confiança aquando da apresentação do Programa de Governo será idêntica.