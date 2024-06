Albuquerque realça "uma excepcional e concludente" vitória

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, já reagiu aos resultados eleitorais destas Europeias, destacando que foi "uma excepcional e concludente" vitória da AD na Madeira.

Nestas eleições que decorreram por toda a Europa, o líder social-democrata reconheceu que foi uma "campanha muito difícil, sobretudo levando em conta que foram realizadas logo após as eleições regionais", mas ressalvou o "empenho e a dedicação de Rubina Leal", candidata madeirense nas listas nacionais da AD, tendo por isso elogiado a sua "campanha de proximidade de forma simpática e humilde".

Miguel Albuquerque deu, por isso, conta que após as vitórias nas últimas eleições, esta é "uma excepcional e concludente" vitórias expressa no facto de a AD, que junta PSD e CDS (o PPM na Madeira não tem representação), ter ganho em 51 das 54 freguesias, em 10 dos 11 concelhos e ter tido mais votos que os dois partidos tinham tido nas últimas eleições. Realçou, foram mais 300 votos.

Terminou, reforçando que esta foi uma vitória com "humildade, com dedicação, com disponibilidade sem arrogâncias, e é uma evidência que continuamos vivos".