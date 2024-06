Albuquerque garante estar mais perto do céu do que do inferno

Um dia após ter sido (re)empossado presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque foi a Machico para a cerimónia de abertura da 17ª edição do Mercado Quinhentista, evento a decorrer até domingo tendo este ano como tema central ‘Machiquo: Chão de fogo’.

Durante o cortejo o presidente do Governo, e não só, foi curado do mau-olhado.

No final, referiu que “o mau-olhado é também algo que tem muito pedagógico que é voltar a sublinhar a identidade de Machico, dos costumes e tradições da nossa terra e também porque não dar às novas gerações também uma noção divertida da história”.

E porque ‘Entre o Céu o Inferno’ é o tema deste primeiro dia de certame, questionamos se esta legislatura, que agora inicia, adivinha-se ‘entre o céu e o inferno’, uma vez que vai governar sem maioria absoluta no parlamento.

“Você sabe que eu sou um crente e por conseguinte estou sempre em direcção ao céu e há uns diabinhos que vão ficando pelo caminho”, vaticinou.

Aproveitou a ida a Machico – concelho governado pelo PS – para reiterar que irá continuar a merecer a atenção do seu governo, tal como os restantes. “Podem acusar-me de tudo nos últimos anos, mas uma coisa que não me podem acusar e descriminar qualquer concelho em função das suas opções políticas”, afirmou, também na presença do autarca anfitrião, Ricardo Franco.