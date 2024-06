Albuquerque abre Mercado Quinhentista em Machico

O presidente do Governo Regional, acompanhado do secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, marca presença na abertura da 17ª edição do Mercado Quinhentista, que ocorre entre hoje e domingo em Machico.

Entre as entidades presentes está também o Representante da República na Região.

O centro da cidade transforma-se numa autêntica era medieval, onde acontecem actuações de palco, artes circenses, lutas medievais, entre outros. Os comes e bebes da época são vendidos pelas barracas decoradas a preceito onde todos estão vestidos a rigor, segundo a época passada.

Com a temática “Machiquo: Chão de Fogo”, esta edição pretende contar histórias onde o fogo marca presença e coloca Machico e a Madeira nas rotas do Mundo.