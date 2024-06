Depois de “felicitar todos os que hoje foram empossados”, Élvio Sousa, líder do JPP começou por fazer notar que “entre aquilo que se diz e o que se faz vai uma distância considerável”, numa alusão ao que se passou durante a manhã na eleição para a presidência da Assembleia.

Sobre o discurso do presidente do Governo Regional na tomada de posse “nada a assinalar. É aquilo que o PSD em princípio propôs-se a fazer. Nós lamentamos aqui duas questões: falou-se de saúde mas não se disse como é que ia resolver os 37 mil madeirenses que estão à espera de uma consulta, e por outro lado, onde é que está o ferry?”, reafirmado que este era um compromisso do JPP que seria viabilizado caso a proposta de acordo com o PS tivesse vingado.

“Proposta que nós apresentamos segunda-feira nós tínhamos um ferry fechado para vir uma vez por semana da Madeira ao Continente para carga e passageiros e aqui não ouvimos nada”, sustentou.

Este e outros argumentos levaram Élvio Sousa a concluir: “Onde é que está a novidade nesta apresentação? Não tem novidade nenhuma”.

Reconhece que é a “democracia a funcionar” e agora vira atenções para o programa de governo.

“Vamos aguardar pelo programa de governo, mas atenção: o programa de governo são palavras e nós não confiamos na palavra de Miguel Albuquerque nem de Jaime Filipe Ramos”, atirou.

Justificou a critica dirigida ao presidente do Governo Regional e ao líder parlamentar do PSD ao relembrar que o JPP viabilizou o orçamento da Covid-19, porque estava “em primeiro lugar a qualidade de vida das pessoas numa situação excepcional. Eu pergunto: o PSD cumpriu aquilo que pôs no orçamento? Não!” afirmou. Dai a conclusão: “Como é que nós podemos confiar em pessoas que não têm palavra?”.