Mudança de instalação apanhou alguns câmara-lobenses desprevenidos

Em Câmara de Lobos a grande novidades destas eleições Europeias é a mudança da principal assembleia de voto. Em vez da Casa da Cultura, no centro da cidade, passou, pela primeira vez, para a Biblioteca Municipal no edifício do Museu de Imprensa - à saída da cidade.

A alteração, - foi amplamente divulgada, garante o presidente da Junta -, surpreendeu os eleitores menos atentos. Alguns compareceram na Casa da Cultura e só então viram a informação do novo local.

Foto OD

"Estava para não vir, que não posso andar", queixou-se a anciã Cecília Azevedo ao presidente da Junta, Celso Bettencourt, à saída da nova assembleia de voto.

Entretanto ao DIÁRIO, a moradora em frente à Casa da Cultura justificou o grande esforço em se deslocar, vagarosamente, algumas centenas de metros: "A minha consciência pesou-me" numa alusão ao dever cívico de votar.

O autarca justificou a mudança por questões técnicas operacionais. Nomeadamente sinal de rede da 'net' e espaço para acomodar no mesmo piso - rés-do-chão - as 6 mesas de voto.

"Quem vai à missa sabe que é aqui", informou um dos membros de uma mesa, procurando esbater alguns reparos dos que foram enganados à Casa da Cultura.