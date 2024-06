Mbappé "livre, aliviado e orgulhoso" com mudança do PSG para o Real Madrid

O internacional francês Kylian Mbappé, que vai jogar nos espanhóis do Real Madrid nas próximas cinco épocas, depois de deixar o Paris Saint-Germain, está "livre, aliviado e orgulhoso" com a mudança para o recém-campeão europeu de futebol.

"Agradeço a todos os que trabalharam nesta operação tão complexa, especialmente a Florentino Pérez [presidente do Real Madrid]", disse Mbappé, na primeira reação pública desde que foi anunciada, na segunda-feira, a sua contratação pelos 'merengues' para as próximas cinco temporadas.

O capitão dos 'bleus', que falava em conferência de imprensa da seleção francesa, de antevisão do jogo de preparação com o Luxemburgo, pediu aos jornalistas, após as suas palavras iniciais, que não lhe fizessem mais perguntas sobre o Real Madrid para não prejudicar a seleção francesa, que prepara em Metz a participação no Euro2024.

"É um grande prazer, um sonho que se torna realidade. Estou muito entusiasmado. Estou muito orgulhoso de poder chegar ao clube com que sempre sonhei", atirou Mbappé, admitindo sentir-se "livre e aliviado" por assinar pelo clube espanhol.

O capitão francês esclareceu que a sua recusa em responder a mais perguntas sobre o Real Madrid se deve às suas "responsabilidades" como líder em campo dos gauleses, que jogam com os luxemburgueses na quarta-feira.

No verão passado, Mbappé esteve perto de deixar Paris, mas permaneceu mais um ano no campeão francês, acabando por sair em final de contrato.

"Não posso dizer que fui infeliz no PSG. Isso seria cuspir no prato em que comi e na cara das pessoas que sempre me defenderam, mas certas coisas e certas pessoas deixaram-me, sim, infeliz", manifestou.

No emblema da capital espanhola, o campeão do mundo por França em 2018 vai encontrar os compatriotas Aurélian Tchouaméni, Eduardo Camavinga e Ferland Mendy.

Mbappé ingressou no PSG, no qual atuam os lusos Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha e Gonçalo Ramos, em 2017, proveniente do Mónaco, tendo assinado 256 golos e 96 assistências, em 308 jogos oficiais pelo clube parisiense.

Em França, conquistou seis campeonatos, um dos quais pelo Mónaco, três taças de França, três supertaças e duas taças da Liga gaulesa.