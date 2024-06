Afluência de eleitores em mobilidade no Porto Santo obriga a instalar mais urnas

A Câmara Municipal do Porto Santo foi forçada a instalar mais três urnas para satisfazer a procura de eleitores em mobilidade.

O repórter da TSF Madeira, Gonçalo Maia, relatou a grande afluência de eleitores na 'Ilha Dourada', muitos dos quais turistas de férias no Porto Santo.

O presidente da autarquia, Nuno Batista, congratulou-se com a ocorrência, afirmando que "para uma ilha que vive de turismo é extremamente interessante que isto aconteça".

O sufrágio está a decorrer dentro da normalidade.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro foram hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

Pela primeira vez, é possível votar e qualquer mesa de voto do País, bastando apresentar um documento de identificação oficial com fotografia actualizada.