PSP registou mais de 24 mil furtos a casas desde 2020

A Polícia de Segurança Pública (PSP) registou mais de 24 mil crimes de furtos a casas entre 2020 e 2023, adiantou hoje a força de segurança, que destacou também os 51.361 furtos em interior de automóveis.

Num comunicado enviado hoje às redações, a PSP indicou que nos últimos quatro anos houve 7.614 crimes de furto em interior de residência (sem arrombamento, escalamento ou chaves falsas) e 16.714 crimes de furto a habitações com arrombamento, escalamento ou chaves falsas, o que se traduz num total de 24.328 crimes de furto a casas.

Durante estes quatro anos foram detidas 447 pessoas por furtar casas, enquanto os detidos por furto de automóveis ascenderam a 952, perfazendo 1.399 detenções. Se se contabilizarem ainda as 105 detenções efetuadas em flagrante delito por estes crimes (71 por furtos em interior de viatura e 34 por furtos em residências) nos primeiros quatro meses de 2024, o total ascende para 1.504.

"Além das detenções efetivadas, entre 2020 e 2023, a PSP identificou 2.655 suspeitos da prática de furto em interior de residência sem arrombamento, escalamento ou chave falsa, 2.138 suspeitos da prática de furto em interior de residência com arrombamento, escalamento ou chave falsa e 2.782 suspeitos da prática de furto em interior de viatura", pode ler-se na nota divulgada.

As estatísticas apontam para uma diminuição destes crimes contra a propriedade em 2023, com a PSP a sublinhar que se mantém "a tendência decrescente no presente ano".

"Esta diminuição deve-se, não só à proatividade policial, mas também a uma forte aposta no policiamento de proximidade, na prevenção e sensibilização da sociedade civil, nomeadamente através da divulgação de conselhos de segurança nas redes sociais e junto dos órgãos de comunicação social, bem como através de ações de sensibilização dos nossos polícias do modelo integrado de policiamento de proximidade", acrescentou a PSP.