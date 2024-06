Não há acordo entre MAI e sindicatos da PSP e associações da GNR

O Ministério da Administração Interna (MAI) e os sindicatos da PSP e as associações da GNR não chegaram hoje a um acordo sobre o subsídio de risco.

"Não houve acordo. Foi uma longa maratona. Houve uma proposta do MAI que não acompanhamos" disse aos jornalistas o porta-voz da plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR, Bruno Pereira, no final da reunião com a ministra da Administração Interna.

Para o também presidente da Sindicato Nacional dos oficiais de Polícia, o valor apresentado pelo MAI "ficava por metade daquilo" que defendia a plataforma.

O Governo propôs hoje um aumento de 300 euros no suplemento de risco da PSP e GNR, valor que será pago de forma faseada até 2026, passando o suplemento dos atuais 100 para 400 euros.

Segundo a proposta, os 300 euros de aumento seriam pagos por três vezes, sendo 200 euros em julho e os restantes no início de 2025 e 2026, com um aumento de 50 euros em cada ano.

Com esta proposta, a vertente fixa do atual suplemento por serviço e risco nas forças de segurança passa dos 100 para os 400 euros, mantendo a vertente variável de 20% do ordenado base dos militares da GNR e polícias da PSP.