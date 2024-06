AD considera que "Madeira está na vanguarda das boas práticas na área da Energia"

A candidata pela Aliança Democrática às Eleições Europeias considera que "a Central Hidroelétrica da Calheta é o exemplo de uma obra que cumpre com os objectivos da União Europeia, que foi construída, aliás, com o apoio de fundos europeus e que é, sem dúvida, um dos investimentos mais importantes no que diz respeito às políticas de eficiência energética na Região, para benefício directo de todos os madeirenses".

Rubina Leal falava à margem de uma visita à Central Hidroelétrica da Calheta, um investimento "que através do aproveitamento dos recursos hídricos, garante o fornecimento de energia 100% limpa a toda a nossa população”. A candidata considera que tal é essencial não só para o nosso desenvolvimento sustentável como, também, para garantir a correta gestão dos recursos naturais e assegurar que, também nesta matéria, a Região cumpra e inclusivamente ultrapasse as metas preconizadas pela União Europeia, facto que já foi reconhecido pela Comissão com a tutela da Coesão Territorial.

Rubina Leal que, nesta oportunidade e dando como exemplo um dos investimentos regionais concretizados, a favor da população, com a colaboração da União Europeia, destacou que é importante que a Região continue na dianteira da eficiência ambiental e eficiência energética, conforme, aliás, tem sucedido ao longo dos últimos anos.