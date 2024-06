Apoio nacional prévio às Regionais deu estímulo ao PS-M que considera ter o único deputado elegível pela Madeira

No domingo, o PS vai surgir em 13.º lugar no boletim de voto para as Regionais, mas os socialistas madeirenses têm feito de tudo para que o resultado não seja de azar. Com Sérgio Gonçalves posicionado na 8.ª posição da lista encabeçada por Marta Temido, o candidato madeirense tem apelado até à exaustão, durante a campanha, para que os madeirenses e porto-santenses votem no PS, defendendo que este é o único partido que tem a possibilidade de eleger um deputado pela Madeira ao Parlamento Europeu.

Uma postura que foi sendo 'copiada' por outros partidos que também asseguram ter os únicos candidatos em posição elegível nas Europeias do próximo domingo. Declarações perfeitamente legítimas, contudo, na realidade, se tivermos em conta os últimos resultados eleitorais de 2019 e as mais recentes sondagens, Sérgio Gonçalves poderá ser mesmo o único madeirense a ser eleito para o Parlamento Europeu. A não ser que a AD tenha um resultado fora de série e a social-democrata madeirense Rubina Leal, pela AD, também seja eleita. Nesse caso, seriam dois os eleitos. Mas o Chega e a IL poderão complicar as contas e retirar aquela margem necessária para a eleição dos madeirenses no PS e no PSD. Mas adiante e voltando ao PS.

Sérgio, especialista em Finanças, tem insistido no apelo à preferência no PS, algo que tem usado como uma espécie de arma para o voto útil na Madeira, procurando apelar aos 'corações' dos madeirenses e porto-santenses para que votem no PS para a Madeira ter ao menos um deputado da Região na Europa.

Sérgio Gonçalves, que já está em modo campanha para as Europeias ainda decorria a campanha para as Regionais, recebeu o apoio da sua cabeça-de-lista, a meados de Maio. Mas também de Sara Cerdas, ex-eurodeputada madeirense eleita pelo PS às Regionais de 26 de Maio.

Desde o início da campanha, Sérgio Gonçalves tem procurado centrar o debate em torno de assuntos europeus, mas que interessam aos madeirenses. A 28 de Maio, dois dias depois das Regionais, teve uma acção de campanha em que defendeu uma distribuição mais justa e uma maior facilidade no acesso dos municípios aos fundos comunitários.

Numa iniciativa em Machico, Sérgio Gonçalves reuniu-se com o autarca local, Ricardo Franco, momento em que evidenciaram a importância de os municípios poderem ter um acesso direto aos fundos europeus, para, de forma mais ágil e localmente, poderem responder às necessidades das populações.

Nesse mesmo dia, numa outra acção, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias comprometeu-se com a defesa e aprofundamento dos fundos comunitários destinados às áreas da qualificação, da investigação científica e do desenvolvimento tecnológico, essenciais para uma região ultraperiférica e insular como a Madeira.

Um dia depois, assumiu o compromisso de, se for eleito, defender no Parlamento Europeu o aumento dos apoios de promoção e proteção da produção regional, face aos grandes desafios da actualidade, nomeadamente a promoção da saúde dos consumidores, a adaptação às alterações climáticas, o aumento dos preços dos factores de produção e dos transportes de mercadorias e as exigências ambientais e de qualidade, sempre na defesa do melhor interesse para a Madeira no seio da Europa.

Durante a campanha foi sempre assim, até chegar à questão do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), mas já lá vamos. Antes, outro dos destaques da campanha de Sérgio deu-se a 1 de Junho, Dia da Criança. Nessa data, Sérgio Gonçalves vincou a importância de incluir também nestas medidas o combate à pobreza infantil, assim como a pobreza entre a população trabalhadora, combatendo a desigualdade salarial, não só entre homens e mulheres, mas também entre gestores e trabalhadores das empresas: “De forma a podermos diminuir todas estas disparidades e ajudar aqueles que são mais necessitados a fazerem face ao aumento do custo de vida que temos assistido ao longo destes últimos anos”.

Procurando sempre recentrar o debate nas questões europeias, Sérgio foi passando mensagens válidas, mas por vezes, ficou a percepção que poderão não ter sido bem compreendidas, dada a complexidade dos temas. É o caso do 'POSEI Transportes'.

No Porto Santo, na passada terça-feira, o candidato do PS-Madeira às eleições europeias defendeu a importância de, no próximo Quadro Financeiro Plurianual, ser criado um novo mecanismo de apoio às regiões ultraperiféricas, neste caso a Madeira, o tal ‘POSEI Transportes’.

Queremos criar um novo mecanismo semelhante ao POSEI, que denominamos um ‘POSEI Transportes’, que possa incluir apoios específicos e também algumas derrogações para que a Região Autónoma como um todo, as suas instituições e o seu tecido empresarial possam cumprir e atingir as metas definidas pela União Europeia. Sérgio Gonçalves

Em suma, Sérgio Gonçalves, que passou as duas semanas de campanha a visitar instituições e empresas e a contactar com a população, procurou transmitir as propostas que pretende defender em áreas tão diversas como a saúde, a habitação, a agricultura e pescas, mas também para o Centro Internacional de Negócios da Madeira, uma matéria que o candidato tem defendido, mas que contrasta, diga-se em abono da verdade, com o posicionamento de vários antigos governantes do PS na República.

Seja como for, fica ainda claro que os ecos dos resultados das Regionais e a política doméstica ofuscaram em parte a campanha do PS, mas sem abalar a confiança de Sérgio Gonçalves, pelo menos exteriormente. No continente, os desenvolvimentos judiciais do caso das gémeas, com o antigo número 2 de Marta Temido constituído arguido, abalou a campanha nacional, mas poderá não ter efeitos na eleição, já que acontece a escassos dias do acto eleitoral.

O tira-teimas é no domingo à noite. Assim como as consequentes leituras políticas.