Nuno Morna considera ser uma “situação indigna” o apoio do Chega à eleição de José Manuel Rodrigues

Nuno Morna afirmou que a “Iniciativa Liberal nunca estará no mesmo sítio onde esteja o Chega’. O deputado eleito à Assembleia Legislativa já convocou uma conferência de imprensa, para esta sexta-feira, no seguimento das votações para a eleição do presidente e vice-presidentes da ALRAM.

Nuno Morna falava aos jornalistas no final da sessão que decidiu esses cargos. O parlamentar considera que os apoios que suportaram a eleição de José Manuel Rodrigues representam uma “situação indigna”, uma vez que o Chega chegou a dizer não apoiar esta candidatura, mas terá sido o voto desse partido fundamental para a eleição