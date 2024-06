Prepare-se para uma experiência de condução emocionante e dinâmica com o novo VW Polo 2.0 TSI GTI DSG 207CV - 2023. Este Pocket Rocket da Volkswagen combina a potência, a tecnologia e o design sofisticado, oferecendo tudo o que precisa num compacto desportivo.

No coração deste Polo GTI está o motor 2.0 TSI de 207 CV, que proporciona uma aceleração impressionante e uma resposta ágil em todas as situações. A caixa automática de velocidades com patilhas no volante garante uma condução dinâmica e envolvente. Seja na cidade ou na estrada, este carro proporciona uma experiência de condução ágil e responsiva.

O exterior deste Polo GTI ostenta um design elegante e robusto, com linhas aerodinâmicas e detalhes exclusivos GTI. A grade frontal em colmeia, os faróis LED de última geração e as rodas de liga leve destacam a sua presença desportiva na estrada. A cor branca elegante e os detalhes em jantes de liga leve sublinham a sua presença distinta na estrada.

Com cinco portas e um interior espaçoso, o Polo GTI é perfeito para viagens em família ou deslocações diárias. Os assentos traseiros com apoios de cabeça e o ar condicionado automático asseguram conforto para todos os passageiros.

Ainda no interior, deparamo-nos com acabamentos premium, bancos desportivos em tecido e detalhes em vermelho que realçam o espírito GTI.

Este modelo está repleto de extras de fábrica que tornam cada viagem mais confortável e segura. Entre os destaques estão o tecto de abrir panorâmico, sensores de luz e chuva, sensores de estacionamento, e uma câmara auxiliar de marcha atrás. Os espelhos retrovisores rebatíveis eletricamente e os três modos de condução adicionam conveniência e flexibilidade à sua experiência de condução.

Mantenha-se conectado com o App-Connect e desfrute do carregamento sem fios para o seu telemóvel. O sistema de som de alta qualidade oferece uma experiência auditiva envolvente. O computador de bordo e o volante multifunções facilitam o controlo e a monitorização de todas as funções do veículo.

A segurança é uma prioridade no Polo GTI. Equipado com ABS, EBD, ESP e travões de disco nas quatro rodas, este carro oferece uma travagem eficaz e um controlo aprimorado em todas as condições. Os airbags para o condutor, passageiro e laterais proporcionam protecção adicional, enquanto o imobilizador eletrónico do motor garante que o seu carro está sempre seguro.

Este veículo, com menos de 3000 KM, está disponível no Megamotor por 33 500 euros, ou um financiamento desde 440,96 euros por mês, sem entrada inicial, com possibilidade de retoma mesmo com dívida e garantia de fábrica até Junho de 2026*.

Para mais informações contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite-os na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.