CD São Roque afastado da Final do Play-off

A disputa das meias-finais do Campeonato Nacional da 1ª Divisão Masculina 2023-2024 em Ténis de Mesa prosseguiu esta tarde de sábado, 8 de Junho de 2024, na Ilha Terceira, Açores, onde a equipa do Clube Desportivo São Roque visitou o GDCS Juncal, mas não saiu com o resultado desejado.

É que após a derrota na passada quarta-feira na Sala Marcelo Gouveia, o CD São Roque não conseguiu igualar o marcador nestas meias-finais, tendo sido derrotado por 1-3, num confronto ainda assim equilibrado.

De acordo com nota da Associação de Ténis de Mesa da Madeira, "a equipa madeirense, liderada por António Jorge Fernandes e com os atletas Énio Mendes, Tiago Li, Humberto Júnior e Saheed Idowu, entrou a perder por 0-2, na repetição do confronto inicial".

Na partida de pares, "a dupla madeirense Énio Mendes/Tiago Li foi derrotada por 2-3, por André Silva/Mihai Sargu, ao que seguiu triunfo de Kirill Shvets sobre Énio Mendes, por 3-1", acrescenta.



"O atleta Humberto Júnior derrotou André Silva, por 3-1, na terceira partida, devolvendo esperança ao conjunto sanroquino", mas no "derradeiro confronto, e sem margem de erro, Tiago Li foi derrotado por Mihai Sargu, por 3-2, sendo o desfecho favorável aos açorianos".

Assim, "com este resultado, as equipas da Madeira ficam fora da decisão do título nacional deste ano, com a eliminação do CD São Roque e da AD Galomar, sendo o troféu disputado entre o Sporting C. Portugal e o GDCS Juncal", constata a ATMM.

"Ainda assim, uma boa prestação das formações madeirenses, destacando-se que esta época desportiva o São Roque registou a 40.ª participação consecutiva no principal escalão nacional masculino, numa competição que já venceu por três vezes no seu historial: em 2000, 2005 e 2006", realça.