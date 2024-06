Albuquerque quer reforçar apoios ao desporto mas não vai "passar do 8 para 88"

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, confirmou, esta tarde, que o novo executivo pretende "reequacionar e reavaliar" o Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) e reforçar verbas nas diversas vertentes (futebol profissional, alta competição e desporto amador), porque "tivemos alguma inflação" e aquele diploma não é alterado desde 2015. No entanto, avisou que os dirigentes e atletas não podem contar com grandes aumentos dos apoios.

"O PRAD são cerca de 12 milhões de euros e temos que equacionar as coisas e fazer uma actualização progressiva. Não podemos passar do 8 para 88", declarou o governante, à margem da cerimónia de entrega de prémios do Madeira Golf Trophy, competição organizada pelo Clube de Golfe do Santo da Serra e que contou com a participação de 120 jogadores, muitos deles continentais e estrangeiros.

O presidente da Federação Portuguesa de Golfe foi um dos participantes. Miguel Franco de Sousa disse que este torneio "começa a ser um clássico" da modalidade e elogiou a organização do Clube de Golfe do Santo da Serra pela "forma como recebe permanentemente tantos visitantes e jogadores de golfe de todo o país e da Europa" e pelas "condições absolutamente fantásticas" do campo, só possível pelo investimento feito na drenagem e do sistema de rega. Segundo este dirigente, o golfe nacional vive "um momento de grande dinamismo e pujança". Desde 2016, o número de praticantes nos campos de golfe nacionais já cresceu cerca de 20%. Em sua opinião este é o resultado do investimento e do trabalho que os clubes, como Palheiro Golfe e Santo da Serra, fazem na formação de atletas.