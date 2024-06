Braço armado do Hamas acusa Israel de matar reféns em operação em Gaza

O Hamas acusou hoje o exército israelita de ter matado reféns durante a operação no campo de refugiados de Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, onde conseguiu resgatar com vida quatro reféns raptados pelas milícias palestinianas.

O porta-voz do braço armado do Hamas, as Brigadas al-Qasam, Abú Obeida, Abú Obeida, afirmou que Israel cometeu "massacres horríveis" em Nuseirat e que, apesar de ter libertado alguns dos seus reféns, matou outros durante a operação.

Obeida disse ainda que outros reféns poderiam estar em perigo, assegurando que a operação poderia ter um "impacto devastador" nas suas vidas, segundo um comunicado publicado pelo diário pró-islamista Filastin.

Pelo menos 210 pessoas morreram e mais de 400 ficaram feridas numa vaga de ataques israelitas lançados contra várias zonas do centro de Gaza, principalmente Nuseirat, palco de uma operação do exército que resultou no resgate com vida de quatro reféns detidos pelo Hamas.

Estavam entre as mais de duas centenas de pessoas raptadas pelo Hamas em 07 de outubro passado, nos ataques do grupo islamita que matou mais de mil pessoas em território israelita.

Em oito meses de guerra na Faixa de Gaza, mais de 36.730 pessoas foram mortas e 83.500 ficaram feridas e há ainda 10.000 corpos desaparecidos sob os escombros, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.