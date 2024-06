Presidente francês recebeu Joe Biden no Arco do Triunfo no início de visita de Estado

O Presidente francês, Emmanuel Macron, acompanhado pela sua esposa Brigitte, recebeu hoje Joe Biden e a sua esposa Jill no Arco do Triunfo, em Paris, no início da visita de Estado do Presidente dos Estados Unidos.

Os dois presidentes irão depositar uma coroa de flores e reacender a chama do Soldado Desconhecido, antes de descerem os Campos Elísios ladeados pela Guarda Republicana.

Joe Biden, que se encontra em França desde quarta-feira, participou na quinta e na sexta-feira nas cerimónias que assinalaram o 80.º aniversário do desembarque dos Aliados na Normandia, em 06 de junho de 1944, considerado um momento decisivo para o curso da II Guerra Mundial na Europa e para a vitória dos aliados contra o regime alemão nazi.

A pompa e a circunstância desta visita deveriam demonstrar a solidez renovada da amizade franco-americana, três anos após as tensões criadas pelo caso do submarino australiano. Na altura, os Estados Unidos arrebataram um importante contrato a Camberra.

Joe Biden e Emmanuel Macron deverão continuar o seu dia com um almoço de trabalho e depois fazer declarações à imprensa. O jantar de Estado está marcado para a noite no Palácio do Eliseu.

"Numa altura em que a guerra regressou ao continente, os dois presidentes discutirão o apoio inabalável e a longo prazo a ser dado à Ucrânia", disse a Presidência francesa.

Joe Biden e Emmanuel Macron encontraram-se na sexta-feira com o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que também esteve em França para as comemorações do Dia D.

"Esta coordenação estreita sobre as crises internacionais destina-se a preparar as próximas reuniões internacionais, nomeadamente a cimeira do G7 em Itália, em junho, e a cimeira da NATO em Washington, em julho", afirmou o Eliseu, acrescentando que também serão discutidas questões bilaterais.