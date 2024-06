Rafaela Fernandes visitou Direcção Regional de Pescas

Advogada de profissão, ex-deputada com produção reconhecida, foi Inspectora Regional das Actividades Económicas e presidente do Conselho de Administração do SESARAM. Deu o salto para o núcleo duro do governo nas eleições de Setembro de 2023. Reforça, agora, o seu poder dentro do Executivo, passando a ser uma espécie de super-secretária.