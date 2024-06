Reflexão sobre uma injustiça

Sendo hoje Dia de Reflexão, manda a lei que nos abstenhamos de tecer considerações de teor político que possam influenciar o voto dos eleitores na eleição de amanhã. Assim sendo, quero apenas deixar o apelo para que os leitores não faltem à chamada e se desloquem, neste domingo, às urnas a fim de exercerem o seu direito de voto contribuindo para uma Europa mais solidária e construtora de Paz.

Enquanto uns refletem sobre o ato eleitoral de amanhã, proponho uma outra reflexão em torno da luta que deve ser travada pelos trabalhadores da administração pública, acerca da necessidade de garantir a recuperação do tempo de serviço congelado nos anos em que a Madeira esteve sob um programa de resgate financeiro. Foram vários anos seguidos que estes trabalhadores não viram o seu salário ser valorizado, com cortes a serem aplicados e as progressões nas carreiras a marcarem passo. A justa luta dos professores, e das suas organizações representativas, pela recuperação do seu tempo de serviço fez com que o Governo Regional da Madeira cedesse, garantindo o cumprimento dessa reivindicação. Contudo, os restantes funcionários da administração pública regional e local que viram, igualmente, as suas carreiras congeladas, durante anos a fio, não obtiveram um único gesto, da parte de quem tem o poder de corrigir esta injustiça, que indiciasse a devolução do tempo de serviço roubado. Esta é uma luta que tem que ser travada pois não podem existir, na administração pública, trabalhadores de primeira e de segunda. Se é justa a reposição do tempo de serviço congelado aos professores, para efeitos de progressão na respetiva carreira e consequente valorização salarial, é inaceitável que milhares de outros trabalhadores da administração pública regional sejam tão desconsiderados por que tem a obrigação de tratar todos por igual, nesta matéria. Recuperação do tempo de serviço para todos os trabalhadores da administração pública, para efeitos de progressão na carreira, é uma exigência e uma Luta que não pode ser adiada.