Biden diz que Hamas perdeu capacidade para novo grande ataque a Israel

O Presidente norte-americano, Joe Biden, disse ontem que o grupo palestiniano Hamas "já não consegue" realizar um novo ataque em grande escala contra Israel, insistindo na necessidade de uma trégua prolongada e da libertação de reféns.

Biden abordou a guerra entre Israel e o Hamas, que já dura há quase oito meses, enquanto os militares israelitas confirmaram hoje que as suas forças estão agora a atuar em partes centrais de Rafah na sua ofensiva no sul da Faixa de Gaza.

"Este é realmente um momento decisivo", disse Biden, citado pela agência Associated Press, ao falar sobre um acordo em três fases que as autoridades israelitas ofereceram ao Hamas.

"Israel fez a sua proposta. O Hamas diz que quer um cessar-fogo. Este acordo é uma oportunidade para provar se eles realmente querem dizer isso", declarou.

Israel lançou uma grande ofensiva na Faixa de Gaza após um ataque mortífero do Hamas em 07 de outubro, no qual militantes palestinianos invadiram o sul de Israel, mataram quase 1.200 pessoas, na maioria civis, e levaram cerca de 250 como reféns.

A operação israelita em grande escala de retaliação no enclave palestiniano já matou mais de 36 mil pessoas, na maioria também civis, de acordo com o governo local do Hamas, e deixou o território numa grave crise humanitária.