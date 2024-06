Prática regular de actividade desportiva e de exercício físico nos tempos livres diminuiu na Madeira

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulga hoje no seu portal novos indicadores apurados no âmbito do Inquérito à Educação e Formação de Adultos (IEFA), que foi realizado entre Setembro de 2022 e Fevereiro de 2023, ampliando assim a série retrospectiva disponível no portal.

São divulgados indicadores relativos à participação desportiva da população entre os 18 e os 69 anos, nos 12 meses anteriores à entrevista, nomeadamente a assistência de eventos desportivos ao vivo, a prática de alguma actividade desportiva e a prática de exercício físico nos tempos livres. Esta informação é considerada importante para a contextualização da participação da população em educação e em formação.

Em 2022, na Região Autónoma da Madeira (RAM), 29,3% da população com idade entre os 18 e os 69 anos, indicou ter assistido, nos 12 meses anteriores à entrevista, a eventos desportivos ao vivo (por exemplo, jogos de futebol (profissional ou não), provas de natação, atletismo, automobilismo, etc.). Este valor representa um decréscimo de 9,5 pontos percentuais (p.p.) face a 2016 (38,8%) e de 9,4 p.p. em relação a 2011 (38,7%). Entre os indivíduos que assistiram a eventos desportivos ao vivo, 58,5% assistiram até 6 vezes nos últimos 12 meses e 41,5% assistiram mais de 6 vezes. No País, a proporção de indivíduos com idade entre os 18 e os 69 anos que indicou ter assistido a eventos desportivos foi de 33,1%, tendo-se verificado, igualmente, um decréscimo de 9,4 p.p. (42,5%) em relação a 2016 e de 3,7 p.p. (36,8%) face a 2011.

Da população inquirida, em 2022, 36,4% dos indivíduos indicaram ter praticado alguma actividade desportiva nos 12 meses anteriores à entrevista (38,8% em 2016). Entre estes, 24,1% praticaram regularmente, isto é, 5 ou mais vezes por semana, 55,3% praticaram com alguma regularidade, ou seja, 1 a 4 vezes por semana, e 20,3% afirmaram tê-lo feito raramente, isto é 3 ou menos vezes por mês. Comparando com 2016, primeiro ano em que este indicador foi divulgado, verificou-se uma diminuição de 14,3 p.p. na prática regular (38,4%). Já a proporção dos que indicaram praticar com alguma regularidade ou raramente, aumentou 9,1 p.p. (46,2%) e 4,9 p.p. (15,4%), respetivamente. No País, em 2022, 45,2% dos indivíduos com idade entre os 18 e os 69 anos indicaram ter praticado alguma actividade desportiva nos 12 meses anteriores à entrevista, valor superior em 8,8 p.p. ao da RAM. De entre os que praticaram, a distribuição relativa por frequência de prática desportiva foi muito semelhante à da RAM: 23,2% regularmente, 55,8% com alguma regularidade e 20,5% raramente.

Relativamente à prática de exercício efectuada nos tempos livres, cujo objectivo principal é a recreação e ocupação do tempo, tal como fazer passeios a pé, andar de bicicleta, dançar e fazer jardinagem, 53,2% da população inquirida indicou ter praticado exercício físico, menos 0,8 p.p. que em 2016 (54,0%). Entre os que praticaram exercício físico, 18,4% indicaram praticar regularmente, ou seja 5 ou mais vezes por semana, 54,0% responderam fazê-lo com alguma regularidade, isto é, 1 a 4 vezes por semana e 27,2% indicaram fazê-lo raramente, ou seja, 3 ou menos vezes por mês. Face a 2016, observou-se uma diminuição de 10,0 p.p. (28,4%), na população que indicou praticar exercício físico regularmente e um acréscimo de 9,7 p.p. (44,3%) na proporção de indivíduos que responderam praticar exercício físico com alguma regularidade. Já a proporção da população que respondeu praticar exercício físico raramente igualou o valor de 2022 (27,2%). Em Portugal, 50,4% da população com idade entre os 18 e os 69 anos, indicou praticar exercício físico nos tempos livres, menos 1,6 p.p. que em 2016 (52,0%). Por frequência de prática desportiva, entre os indivíduos que praticaram exercício físico constata-se a nível nacional uma maior proporção dos que o fazem regularmente (20,2%), mais 1,8 p.p. que na RAM.