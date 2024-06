Centro de Química da Madeira analisa novas ferramentas para a prospecção de moléculas bioactivas

No próximo dia 19 de Junho, no Centro de Química da Madeira (CQM), Serge Mignani, consultor do Centre d'Etudes et de Recherche sur le Médicament de Normandie & da empresa Argobio Studio (França) e investigador sénior do CQM proferirá um seminário intitulado 'Innovative tools for prospecting target ligand bioactive molecules: Affinity selection mass spectrometry (AS-MS) and Hydrogen-Deuterium Exchange Mass Spectrometry (HDX-MS). From a medicinal chemistry point of view'.

Este seminário vai decorrer a partir das 15 horas, na sala 0.57, localizada no piso 0 do Campus Universitário da Penteada, e destina-se a todos os estudantes, investigadores e profissionais da área da química, medicina, biologia e afins.

A participação está sujeita a inscrição prévia até ao dia 18 de junho em https://cqm.uma.pt/

Nesta iniciativa, o professor Serge Mignani irá analisar o potencial das técnicas de espetrometria de massa na prospeção de moléculas bioactivas, de origem natural ou sintética, fundamentais no desenvolvimento de novos medicamentos.