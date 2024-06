Navios chineses armados entram em águas japonesas perto de ilhas disputadas

Quatro navios da Guarda Costeira chinesa armados com canhões entraram hoje em águas territoriais japonesas perto das disputadas ilhas Senkaku, na província de Okinawa, no sudoeste, anunciaram as autoridades do Japão.

Esta é a primeira vez que um grupo de quatro navios chineses, todos armados, é observado naquela zona, onde, no entanto, são frequentes as aproximações ou incursões de navios do país vizinho.

Os navios chineses foram detetados na área adjacente às águas territoriais japonesas, tendo entrado perto da costa de Minamikojima.

A Guarda Costeira japonesa emitiu um aviso público aos navios chineses para deixarem as águas territoriais japonesas imediatamente.

Esta é a primeira incursão de navios chineses desde 25 de maio e o 17.º incidente deste tipo neste ano.

Há anos que o Japão denuncia a intensificação das manobras navais do país vizinho em torno do Senkaku, administrado por Tóquio mas reivindicado pelo país vizinho.

Pequim chama este grupo de ilhotas desabitadas de Diaoyu, cuja soberania é um dos principais obstáculos às relações bilaterais.