Neblina Filmes apresentou "Vale do Fogo" em Lisboa na 9.ª edição dos Encontros do Cinema Português

A Neblina Filmes, produtora madeirense que tem como última produção o filme "MÃE", marcou presença na 9.ª Edição dos Encontros do Cinema Português, desta feita "com o seu próximo projeto de direção de João Brás, o 'Vale do Fogo'", anuncia.

Este novo filme "aborda e representa a tradição secular dos Fachos de Machico – Finalista das 7 Maravilhas da Cultura Popular de 2020, na qual acompanhamos a vida e a visão de uma criança, Tomás, ao longo da semana de preparação desta tradição, desde a concepção ao mergulho final", conta a Neblina Filmes.

"Um filme envolvente e apelativo, com um tema muito atrativo para todas as idades e gerações. Realizado com um olhar próximo, vivo e íntimo", acrescenta. "Esta é a primeira história de um projeto híbrido que pretende reunir diversas freguesias e municípios, num olhar único, sobre as tradições vivenciadas da Madeira", revela, sem levantar muito o 'véu'.

Nesta 9.ª edição dos Encontros do Cinema Português, que "contou com a participação de cerca de 200 representantes do setor e a apresentação de cerca de 44 projetos de produções de cinema nacional", conta. "A iniciativa é promovida pela NOS Audiovisuais, tem o apoio do ICA (Instituto de Cinema e Audiovisual) e com o objetivo de ser uma plataforma de exposição e discussão de projetos de cinema e contribuir para a visibilidade do melhor que se faz na indústria portuguesa".

O evento "reúne produtores, realizadores, atores, exibidores e outros agentes interessados, numa reflexão sobre o panorama do cinema nacional e como atrair mais espectadores", continua na nota de imprensa. "A produtora e distribuidora Neblina Filmes, acredita que estes filmes contam histórias reais, possuindo os ingredientes necessários, beneficiando diretamente o turismo, a cultura e a arte que é realizada e produzida na ilha da Madeira. Um desafio que quer vencer no sentido da afirmação da Cultura, baseada na identidade, fortalecendo o destino da Madeira e ampliando as ligações através das histórias que são contadas através da tela, lingando e promovendo a Madeira para o Mundo", estabelece.

Quanto a "Vale do Fogo" tem "estreia regional já este Verão", anuncia. De realçar que este é um "projeto vencedor do Orçamento Participativo da Junta de Freguesia de Machico do ano de 2023", revela.