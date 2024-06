Eleições consecutivas não facilitam a vida de pequenos partidos como o PTP

Numa campanha com pouca notoriedade e limitada a acções de rua e de denúncia dos temas que mais procuram atacar como partido de causas, a corrupção à cabeça, a candidatura do Partido Trabalhista Português (PTP), encabeçada pelo histórico José Manuel Coelho, teve projecção residual que 'ataca' a maioria dos pequenos partidos, em contraposição com os maiores, além de que ocorrerem eleições três semanas após as anteriores, dificulta em muito a interacção com os eleitores.

Na última acção, realizada ontem, "o cabeça de lista do PTP às eleições europeias, José Manuel Coelho, prometeu que, se for eleito eurodeputado, vai "lutar para acabar com os paraísos fiscais", lançando críticas ao serviço de Finanças da Madeira", escrevemos. "É preciso os madeirenses abrirem os olhos a tempo e horas, antes que seja tarde de mais", avisou, para logo reforçar: "Quando eu chegar à União Europeia, vou lutar para acabar com esses paraísos fiscais, que são uma vergonha. Os impostos têm de ser para todos, tem que haver justiça fiscal."

Ao longo destas duas semanas, ainda que não tenha sido diferente da maioria dos partidos, inclusive os que podem vir a eleger um eurodeputado pelas listas nacionais, fica claro que esta campanha loco a seguir às regionais prejudicou todos os partidos candidatos, mas ainda mais os pequenos partidos como o PTP.

Mesmo com a particularidade de ser o único cabeça-de-lista dos partidos candidatos às europeias que é madeirense, nem isso deverá facilitar a vida de José Manuel Coelho, ou deu-lhe a projecção superior face aos restantes, pelo menos no que toca aos eleitores madeirenses, embora, seja de realçar que nenhum teve participação num debate com outras candidaturas nacionais realizada numa televisão nacional com outros candidatos de pequenos partidos.

Ainda hoje, pelas 16 horas, o partido deve encerrar a campanha para a eleição de domingo, dia 9 de Junho, numa iniciativa de denúncia junto ao Banco de Portugal, no Funchal.