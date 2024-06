PTP promete lutar contra paraísos fiscais

O cabeça de lista do PTP às eleições europeias, José Manuel Coelho, prometeu hoje que, se for eleito eurodeputado, vai "lutar para acabar com os paraísos fiscais", lançando críticas ao serviço de Finanças da Madeira.

"É preciso os madeirenses abrirem os olhos a tempo e horas, antes que seja tarde de mais", avisou, para logo reforçar: "Quando eu chegar à União Europeia, vou lutar para acabar com esses paraísos fiscais, que são uma vergonha. Os impostos têm de ser para todos, tem que haver justiça fiscal."

José Manuel Coelho, que é natural da Madeira e reside na ilha, falava aos jornalistas no âmbito de uma ação de campanha para as eleições europeias de domingo, junto a uma repartição de Finanças, no centro do Funchal.

Ao lado do serviço de Finanças, Coelho repetiu: "Tal como dizia Jesus Cristo, o Nazareno, 'a minha casa é uma casa de oração e vós a transformastes num covil de ladrões'".

O candidato do Partido Trabalhista Português (PTP) afirmou ainda que as Finanças na região autónoma são uma "máquina tenebrosa", ainda pior do que o pirata francês que assaltou a Madeira no ano de 1566 e "roubou toda a cidade do Funchal".

"Estes piratas que estão ali nas Finanças são apoiados pelos grandes partidos do sistema, os senhores do PS e do PSD, eles é que mantêm esta máquina e esta máquina infernal é como as prisões antigamente do Salazar, cada dia mais perfeitas", disse.

José Manuel Coelho criticou a pressão exercida sobre os cidadãos comuns ao nível fiscal, enquanto "os grandes empresários não pagam impostos na Madeira" e "estão em paraísos fiscais".

"Os madeirenses têm que abrir os olhos uma vez na vida, não podem estar dando votos a esta gente, para serem roubados todos os dias, que esta gente é uma canalha, é o pior que existe", declarou.

José Manuel Coelho insistiu, por outro lado, no facto de ser o único cabeça de lista de origem madeirense e criticou os candidatos indicados pelo PSD/Madeira, Rubina Leal, e pelo PS regional, Sérgio Gonçalves, por "andarem a pedir o voto dos madeirenses que só vai servir para eleger deputados de Lisboa", já que considera que estão ambos em lugares não elegíveis nas listas, respetivamente em novo e oitavo.

"E depois esses amigos ainda têm a distinta lata de dizer que são autonomistas", lamentou.

Em Portugal, as eleições europeias realizam-se no domingo e serão disputadas por 17 partidos e coligações: AD, PS, Chega, IL, BE, CDU, Livre, PAN, ADN, MAS, Ergue-te, Nova Direita, Volt Portugal, RIR, Nós Cidadãos, MPT e PTP. Serão eleitos 21 deputados.