Pedro Nuno diz que alívio fiscal do PS é para três vezes mais portugueses do que o da AD

O secretário-geral do PS rejeitou hoje as acusações de que a proposta do IRS não é dirigida à classe média, assegurando que o alívio fiscal dos socialistas é para "três vezes mais portugueses" do que a proposta do Governo.

No comício que hoje à noite encerrou o penúltimo dia de campanha do PS, em Aveiro, Pedro Nuno Santos respondeu à AD e aos comentadores de direita que todos os dias "vão dizendo que a proposta do PS não é dirigida à classe média", afirmando que "é falso".

De acordo com o líder do PS, a proposta dos socialistas que foi aprovada na quarta-feira em especialidade no parlamento, "reduz o IRS para três vezes mais portugueses do que a proposta do Governo da AD".

"Os portugueses que passaram a beneficiar da redução de IRS com a proposta do PS são o triplo dos portugueses que iam beneficiar da proposta da AD", concretizou.

Pedro Nuno Santos enfatizou que a proposta dos socialistas é "dirigida a todos", sendo a diferença que as reduções da medida do PS "são maiores para quem ganha até 2800 euros".

"Eles governam para a minoria, mas chamam-lhe classe média", acusou.

O líder do PS reiterou que o seu partido não tem qualquer aliança, diálogo ou negociação com o Chega e que não controla como os outros partidos votam.

Pedro Nuno Santos apontou ainda o facto de ninguém falar da IL que, na proposta do IRS, votou da mesma forma que o Chega.

"Não nos vão condicionar, não vale a pena. Não vamos parar um minuto. Vamos continuar a fazer o nosso trabalho como deve ser feito. O que é que queriam", avisou.