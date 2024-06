Hugo Soares acusa Pedro Nuno Santos de andar com a cabeça de lista do PS "ao colo"

O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, acusou hoje Pedro Nuno Santos de andar com a cabeça de lista do PS "ao colo", questionando se "tem medo" que Marta Temido faça campanha sozinha.

Numa arruada em Guimarães, ao lado do cabeça de lista da AD às europeias, Hugo Soares considerou ainda que Sebastião Bugalho tem sido "o centro desta campanha".

"Da esquerda à direita, do Chega ao BE, mas com especial foco no PS e IL, têm feito do dr. Sebastião Bugalho o foco central desta campanha, por alguma razão há de ser...", disse.

O também líder parlamentar social-democrata questionou a postura de líder do PS nesta campanha: "Ele tem andando com a anterior ministra da Saúde praticamente ao colo. Parece que o PS tem medo de a sua candidata andar na rua sozinha, precisa do colinho do secretário-geral do PS", criticou.

Já às críticas de Pedro Nuno Santos de que o Governo tem feito sobretudo "powerpoints", o dirigente social-democrata contrapôs que "têm sido realizações".

"Em vez de estar a fazer campanha diariamente com Marta Temido, era bom que dissesse se apoia a nossa proposta de baixa do IRS", disse, voltando a acusar o PS de se aliar ao Chega para bloquear esta descida de impostos.

"Ainda ontem os ouvi dizer: 'connosco não passarão', falando da extrema-direita, mas é com eles que caminham lado a lado (...) Andam mesmo a confundir alhos com bugalhos", acusou.