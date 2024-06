Chuva forte no extremo leste ‘desviou’ dois aviões

A possibilidade de poder ser por vezes forte os períodos de chuva ou aguaceiros previstos para esta tarde na Região, só se verificou no extremo leste da ilha da Madeira. Na última hora (entre as 17h50 e as 18h50) a estação meteorológica do Caniçal, na Ponta de São Lourenço, registou 26,3 litros por metro quadrado (mm), valor que corresponde a aviso laranja no intervalo de 1 hora. Um terço desta quantidade de chuva registada caiu em apenas 10 min (9,2 mm).

Sensivelmente à mesma hora também foi muito significativa a chuva em Santa Cruz/Aeroporto, que registou valor extremo de 17,3 mm/1h (corresponde a aviso amarelo). Episódio que motivou constrangimentos na operação aérea no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, com dois voos internacionais a divergirem para as ilhas Canárias.

Na rede de estações meteorológicas do IPMA no Arquipélago da Madeira (18 na ilha da Madeira, 1 em Porto Santo), a chuva ocorrida nas últimas horas – até às 10 horas – proporcionou seis registos de aviso meteorológico. Além dos dois registos muito significativos nas duas estações do IPMA localizadas mais a leste da Madeira, a chuva atingiu quantidade de aviso amarelo no Chão do Areeiro (14,4 mm/1h), Pico do Areeiro (12,7 mm/1h), Santo da Serra (12,8 mm/1h), e Pico Alto (12,0 mm/1h).

Em todas as estações foi registada precipitação, embora no extremo Oeste foi quase residual a chuva caída. O acumulado não chegou a 1,0 mm na Ponta do Pargo (0,8 mm) e no Porto Moniz (0,9 mm).

Nota ainda para a temperatura do ar, com São Vicente a registar esta quinta-feira, dia 6 de Junho, máxima mais alta (27,2 ºC).