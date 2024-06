"A Madeira tem ganho em fazer parte deste projecto europeu que queremos continuar a reforçar"

Rubina Leal, candidata da AD às Eleições Europeias do próximo domingo, fez questão de reiterar hoje aquele que é o seu maior compromisso: o de continuar a defender a Madeira, a fazer valer as suas especificidades e a reivindicar as soluções em que a Europa, à luz do Estatuto de Ultraperiferia consignado, “pode compensar a nossa descontinuidade territorial e permitir uma maior coesão social”.

Não obstante, a candidata sublinhou que, a vários níveis e desde a integração de Portugal na União Europeia, a Madeira “tem ganho em fazer parte deste projecto” e que essa integração na Europa tem sido reflectida, directamente, na melhoria da qualidade de vida de toda a população.

"Apesar de muito ter sido feito e de ser um facto que o Estado Português não é tão solidário quanto a Europa – tanto mais quando sabemos que tem sido a União Europeia a auxiliar e a acudir a Região nas piores crises e nas maiores dificuldades – a verdade é que existe um conjunto de áreas em que efectivamente a União Europeia nos pode ajudar e aquilo que nós queremos é que a Habitação continue a ser apoiada como tem sido agora através do PRR, que os programas ao nível do emprego e da qualificação continuem a existir, dando mais oportunidades aos nossos jovens, que a nossa economia continue a crescer, que a arrecadação fiscal que temos tido, por exemplo através do Centro Internacional de Negócios, possa ser cada vez maior e direccionada para áreas fundamentais como a Saúde, a Habitação e o Emprego, assim como queremos continuar a apoiar sectores que são essenciais para a Região como a Agricultura e as Pescas", elencou Rubina Leal.

Rubina Leal que, a rematar, apelou a que, no próximo domingo, os madeirenses e porto-santenses votem nas pessoas que têm provas dadas, numa Lista, da AD, que tem compromissos muito claros e, não, naqueles que nunca fizeram nada nem a favor da Madeira, nem de Portugal.