Rubina Leal faz votos de que a UE "continue a autorizar e a reconhecer o Centro Internacional de Negócios"

“A arrecadação de receita fiscal através do Centro Internacional de Negócios é, sem dúvida, fundamental para que possamos criar melhores condições de vida e para termos, por exemplo, mais investimento nas áreas da Habitação e da Saúde, garantindo, assim, mais respostas à nossa população” afirmou, hoje, a candidata pela AD às Eleições Europeias do próximo domingo, dia 9 de junho, à margem de uma reunião estabelecida com uma das empresas sedeadas neste Centro, reiterando a defesa do CINM como uma das grandes bandeiras do PSD/Madeira e lembrando que, na candidatura da AD que integra, essa defesa encontra-se devidamente salvaguardada.

Ocasião em que fez questão de salientar que, atualmente, são mais de 3.500 os postos de trabalho criados pelo CINM e que é, também, através deste Centro Internacional que tem sido possível atrair e fixar jovens altamente qualificados na Região.

“Esperamos que a União Europeia, no âmbito das negociações que são efetuadas, continue a autorizar e a reconhecer este Centro Internacional de Negócios, porque essa é uma decisão que é boa para a Madeira e para Portugal”, rematou, deixando claro que "a manutenção desta praça financeira é fundamental para que a Região mantenha a captação de investimento que, caso não seja defendida, é perdida para outros Países, com sérios prejuízos na nossa competitividade fiscal e na capacidade de aproveitarmos estas receitas para investir em políticas sociais que atenuem as desigualdades e em setores que são cruciais, para todos os Madeirenses e Porto-Santenses, como a Saúde e a Habitação".