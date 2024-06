Que Segurança Social é esta?

Na Madeira e no Porto Santo a crise na habitação tem vindo a piorar nos últimos anos, com cada vez mais pessoas a serem despejadas, ficando sem capacidade de alugar uma casa. Muitas famílias tentam ainda alugar um quarto, contudo, com o aumento dos preços há quem não consiga manter um pequeno espaço para habitar.

A falta de respostas mínimas por parte da governação para garantir um abrigo digno às famílias que perdem a casa confirma o falhanço absoluto das políticas socias.

O absurdo político culmina na maquiavélica decisão dos governantes de transformar o falhanço da política habitacional, as suas incapacidades de resposta, num problema da Segurança Social. E o pior é que a dita Segurança Social aceita o encargo.

Conheço situações concretas de famílias que, na sequência de processos judiciais, estão a ser arrastadas de forma desconexa, ao longo de meses, empurradas de um lado para outro, a mando da Segurança Social e de uma dita “linha de apoio social”, que trata aquelas pessoas sem o mínimo de sensibilidade social, multiplicando uma vergonhosa incapacidade de decisão.

E como se tudo isto já não fosse suficientemente intolerável à dita Segurança Social, em face da falta de soluções para o problema, iniciou-se uma nova etapa desta trapalhada, a da chantagem sobre as famílias, entre outras vias, através da ameaça sobre as crianças desses agregados familiares que perderam a habitação.

O número de crianças sinalizadas às Comissões de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) pelo facto de as famílias terem perdido a casa é já uma realidade. Já há famílias sinalizadas pela primeira vez por não terem onde morar.

Porque a família perdeu a casa numa “ação de despejo”, quase que é culpabilizada por não ter 800 ou 1000 euros para um novo arrendamento. É a lógica da criminalização das vítimas. É a política da culpabilização dos excluídos de direitos fundamentais.

O guião ideológico é simples, «a culpa é vossa!». O objetivo dos governantes é fomentar a criminalização dos pobres e a desqualificação moral, lançando o estigma inferiorizante que rouba a vontade e desmoraliza os indivíduos.

É verdade que a lei não prevê que quando as famílias são sinalizadas por carências económicas ou habitacionais, sem qualquer outra problemática associada, as crianças sejam acolhidas em instituição ou as famílias sejam alvo da mais vil chantagem. Como se já não bastasse o drama de ter perdido a moradia…

Porém, no meio destes escabrosos processos, uma coisa é clara: a crise que vivemos não é apenas uma crise económica, é também uma crise social e política, mas é, sobretudo, uma crise ética, uma crise do próprio modelo de sociedade que construímos e que urge repensar e reinventar.