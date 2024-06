Alunos participam em actividade educativa 'Há vida na areia'

Integrado na Semana do Ambiente de 2024, presentemente a decorrer, na Praça do Município, sob o tema 'Uma só terra – a tua pegada conta!', e com o tema BIODIVERSIDADE - CONHECER PARA COMPREENDER, a Divisão de Ciência da Câmara Municipal do Funchal dá a conhecer parte do trabalho que tem vindo a desenvolver em prol de conhecimento da biodiversidade dos arquipélagos da Madeira e Selvagens e sua divulgação, através de 4 painéis ilustrativos que serão colocados na Praça do Município, destinados ao público em geral.

Deste modo e para o público escolar (1º ciclo), hoje (dia dedicado à Ciência), realizou-se, também na Praça do Município, uma actividade educativa muito solicitada no programa pedagógico da Divisão de Ciência, denominada 'Há vida na areia?' na qual os alunos têm a oportunidade de observar e identificar à lupa organismos, principalmente moluscos gastrópodes e bivalves, de pequenas dimensões, que habitam no sedimento do fundo do mar. Como material de apoio à atividade os alunos tiveram a oportunidade de observar alguns exemplares de moluscos gastrópodes e preencher algumas fichas didáticas.

Esta actividade didáctica, inserida no programa educativo do Município do Funchal, foi concebida para ter lugar na Estação de Biologia Marinha do Funchal ou no Museu de História Natural do Funchal. Só em 2024, 304 alunos já tiveram oportunidade de fazer esta atividade didática, que agora é transposta para o exterior, no âmbito desta semana temática.

Para além da atividade anteriormente referida, nos dias 4, 5 e 6 Junho, serão disponibilizadas visitas de estudo guiadas ao Museu de História Natural do Funchal (MMF) e à Estação de Biologia Marinha do Funchal (EBMF). Estas visitas terão a duração aproximada de 1h30 e carecem de inscrição prévia através do email [email protected]