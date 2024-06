Enfermeiro do SESARAM participou como instrutor em formação à Seleção Nacional de Futebol

O enfermeiro Nicolau Pestana, que é também instrutor do Conselho Português de Ressuscitação, participou, no dia 5 de junho, como instrutor na formação em Suporte Básico de Vida dirigida à equipa da Seleção Nacional, realizada na Cidade do Futebol.

O madeirense integrou o grupo de instrutores do Conselho Português de Ressuscitação, representante em Portugal do European Resuscitation Council (ERC), entidade responsável pela formação. Esta iniciativa contou com o contributo de vários médicos, enfermeiros e profissionais de saúde do Conselho Português de Ressuscitação, liderados pela médica Adelina Pereira.

Os jogadores, equipa técnica, staff e demais elementos da comitiva ao Euro 2024 aprenderam competências básicas de socorro e a agir perante uma situação de paragem cardiorrespiratória.

"Como divulgado pela Federação Portuguesa de Futebol, esta formação resulta de uma parceria do European Resuscitation Council com a UEFA, através da campanha Get-trained.com, a qual abrange todas as equipas presentes na fase final do Euro 2024, bem como noutras competições, incluindo funcionários da UEFA e das suas 55 federações-membro, bem como equipas e voluntários que trabalham no UEFA EURO 2024, na Alemanha", indica nota à imprensa.