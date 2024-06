O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, participou, no dia 3 de Junho, na abertura do “Curso Básico de Instrutores em Simulação Clínica”, que decorre até ao dia 5 de Junho, no Centro de Simulação Clínica da Madeira (CSCM).

“Este é o nosso ADN, a formação, a diferenciação e a capacitação dos nossos profissionais”, começou por afirmar o governante, apresentando-se muito satisfeito com o caminho trilhado na formação na Região Autónoma da Madeira. Na oportunidade, recordou que o investimento na formação e capacitação dos profissionais tem sido feito na Região há vários anos e que a atividade formativa no CSCM já tem mais de 10 anos de evolução “a formação na Região tem tido continuidade em todas as áreas e isso deixa-me orgulhoso”, “é fabuloso saber que temos 36 instrutores certificados em simulação, capazes de conduzir um cenário e momento de debriefing”, disse, agradecendo a todos os profissionais que têm contribuído para este projeto formativo.

O Curso Básico de Instrutores em Simulação Clínica é certificado pelo EUSIM (Grupo Europeu de Instrutores em Simulação), e está a cargo de Carla Sá Couto e de Elizabete Loureiro. Carla Sá Couto é professora afiliada e investigadora do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (CSB-FMUP) e também presidente da Comissão Científica da Sociedade Europeia de Simulação (SESAM). Elizabete Loureiro é professora, instrutora do Centro de Simulação Biomédica da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (CSB-FMUP) e Membro da Sociedade Europeia de Simulação (SESAM).

De acordo com as formadoras convidadas, “é palpável o investimento realizado na RAM”. “Este é um Centro com grande evolução, neste momento, é o único no país que irá ter 36 instrutores certificados em simulação”.

Esta formação vai permitir a standardização de conhecimentos e a uniformização de competências na resposta a situações clínicas de emergência.

Na ocasião, Regina Rodrigues, coordenadora do Centro de Simulação Clínica da Madeira, recordou que este processo com a EUSIM iniciou começou em 2021, com a realização de dois cursos de instrutores em simulação clínica, onde foram formados 24 profissionais e, a realização desta ação formativa, irá elevar o número para 36 profissionais. A responsável adiantou que, com a realização destes cursos, o CSCM totaliza “856 cursos, 11 918 formandos e 5 461 horas de formação”.

Na abertura, marcaram também presença o presidente do Conselho de Administração do SESARAM, EPERAM, Herberto Jesus, o diretor clínico, Júlio Nóbrega, o enfermeiro diretor, José Manuel Ornelas, e o enfermeiro especialista Luís jardim, coordenador da área de enfermagem do CSCM.

Dinamizado no Centro de Simulação Clínica da Madeira e promovido pelo Centro de Formação do SESARAM, EPERAM, este curso tem como destinatários médicos e enfermeiros, contando com 12 participantes.