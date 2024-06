Futebol profissional passará a ter actualização anual

Jorge Carvalho, secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, que detém o pelouro do Desporto, referiu hoje que os apoios ao futebol profissional serão actualizados, conforme já assumido pelo Governo Regional, mas descarta totalmente a hipótese de serem dobrados. “Dobrar obviamente que não, mas é possível fazer actualizações”, vincou, acrescentando que essas actualizações “passarão a ser anuais e não quadrienais” como acontece presentemente. Certo é que, por agora, é prematuro avançar com valores, disse, até porque “ainda falta a aprovação do Programa de Governo”.

“Vamos dialogar, como sempre tem acontecido, com os clubes”, referiu o governante à margem da abertura da Semana Regional das Artes 2024, que decorreu esta tarde e contou com a presença, igualmente, do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

E porque “às vezes o tempo apaga-nos um pouco a memória”, Jorge Carvalho lembrou que em 2020 “foi contratualizado com os dois clubes que têm participações ao nível do futebol profissional, um contrato plurianual que termina precisamente este mês, é portanto a altura de nos sentarmos para negociar”.

Confrontado com as reivindicações do presidente do Nacional, Rui Alves, que gostaria de ter o dobro a que tem direito, o governante generalizou: “todos nós achamos que temos direito sempre a mais qualquer coisa”.

“Uma coisa é certa e assumida: aquilo que foi acordado em 2020 não pode ser o valor de 2024/28”, sublinhou Jorge Carvalho.

Sobre a Semana das Artes, Jorge Carvalho referiu que se trata da “expressão do talento que vai sendo produzido nas nossas escolas, é a capacidade criativa dos nossos alunos e a liberdade de criação dos nossos alunos, fruto deste processo que se inicia muito cedo nas escolas”.