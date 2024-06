Gonçalo Ramos é o novo número '9' de Portugal

O avançado Gonçalo Ramos vai usar a camisola nove da seleção portuguesa no Euro2024, com os principais jogadores da equipa das 'quinas' a manterem o mesmo número na dorsal, informou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Depois de ter sido o camisola 26 no Mundial2022, o avançado do Paris Saint-Germain vai usar o mítico número nove no torneio que se disputa de 14 de junho a 14 de julho, na Alemanha.

O capitão Cristiano Ronaldo mantém a camisola sete, que usa desde o Euro2008, naquela que será a sua sexta participação num Campeonato Europeu.

Pepe mantém-se com o três, Ruben Dias o quatro, João Palhinha o seis, Bruno Fernandes o oito, Bernardo Silva o 10, João Félix o 11 e João Cancelo o 20.

Na baliza, apesar de ter ganhado a titularidade, Diogo Costa continua a usar o 22, com Rui Patrício a manter a camisola número um e José Sá a seguir com a 12.

Dos jogadores que estiveram no Mundial2022, Diogo Dalot trocou o dois, que passa a ser de Nélson Semedo, pelo cinco (que era de Raphaël Guerreiro), enquanto Danilo (13), Rúben Neves (18), Nuno Mendes (19) e António Silva (24) mantiveram o mesmo número, ao contrário de Rafael Leão (17) e Matheus Nunes (16), que cedeu o 23 a Vitinha.

Depois de ter falhado o Mundial2022, devido a lesão, Diogo Jota volta a vestir a camisola 21, que pertenceu a Ricardo Horta no Qatar2022, num lote de convocados de Roberto Martínez em que se estreiam em grandes competições Gonçalo Inácio (14), João Neves (15), Pedro Neto (25) e Francisco Conceição (26).

No Euro2024, Portugal vai disputar o Grupo F, juntamente com República Checa (18 de junho, em Leipzig), Turquia (22, em Dortmund) e Geórgia (26, em Gelsenkirchen).

Numeração de Portugal no Euro2024:

1. Rui Patrício

2. Nélson Semedo

3. Pepe

4. Rúben Dias

5. Diogo Dalot

6. João Palhinha

7. Cristiano Ronaldo

8. Bruno Fernandes

9. Gonçalo Ramos

10. Bernardo Silva

11. João Félix

12. José Sá

13. Danilo

14. Gonçalo Inácio

15. João Neves

16. Matheus Nunes

17. Rafael Leão

18. Rúben Neves

19. Nuno Mendes

20. João Cancelo

21. Diogo Jota

22. Diogo Costa

23. Vitinha

24. António Silva

25. Pedro Neto

26. Francisco Conceição