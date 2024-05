"Sei que estive prestes a ir à seleção, mas depois apareceu o Pepe", diz futebolista João Paulo

O futebolista João Paulo esteve perto de representar a seleção portuguesa, mas um mal-entendido e o aparecimento de Pepe deixaram essa falha na sua longa carreira, que terminou no final da temporada, aos 42 anos.

"O que faltou foi ter representado a seleção A. Infelizmente, não consegui. Estive na seleção B com o Scolari, na altura, mas nunca consegui ser internacional A. É o desejo de qualquer futebolista", expressou o experiente defesa central, em entrevista à Lusa.

Pela equipa das 'quinas', João Paulo alinhou nos Jogos Olímpicos Atenas2004 e no Europeu de sub-21, no mesmo ano, quando representava o União de Leiria, clube em que se destacou ainda em início de carreira, entrando nas cogitações de Luiz Felipe Scolari.

"Estava em Leiria, as coisas estavam a correr-me bem. Sei que o Scolari foi a Leiria ver-me jogar e eu não joguei esse jogo por acumulação de amarelos ou por alguma lesão. Era capitão na altura, fui ao balneário antes do jogo e, quando entro no elevador, qual não foi o meu espanto ao ver o 'mister' Scolari. O presidente não sabia que não podia jogar. Sei que estive prestes a ir, mas depois apareceu o Pepe. Foi na altura em que foi naturalizado e ele tinha mais qualidade do que eu, não dá para esconder isso", contou.

No ano seguinte, João Paulo foi para o FC Porto e ficou mesmo na 'sombra' de Pepe na primeira época, antes de o central, atualmente nos 'dragões', rumar aos espanhóis do Real Madrid, e apontou como pináculo da carreira jogar na Liga dos Campeões.

"Jogar na Liga dos Campeões é o ponto mais alto da minha carreira. Agora, em termos de número de jogos, não foi o que esperava, como é óbvio. Contudo, deu para sentir o clube que era e viver novas realidades que não tinha vivido até então", frisou também.

Já na segunda época nos portuenses, João Paulo aumentou o tempo de jogo, devido a uma lesão de Pedro Emanuel, recordando um momento "ingrato" que lamentou pela forma como voltou a ser afastado da equipa, apesar das boas prestações que efetuou.

"Joguei na Liga dos Campeões contra o Liverpool, marquei um golo em Leiria e, depois, vamos jogar a Fátima para a Taça da Liga, em que perdemos nos penáltis. Nos minutos iniciais, houve um canto a favor do FC Porto, o guarda-redes soca-me o nariz e fiquei a jogar com ele partido. Sou operado no fim do jogo e, quando regresso, quero treinar e não me deixaram. O futebol é um pouco ingrato e sei que o nome João Paulo não me fez jogar. Se o nome fosse diferente, eu tinha jogado, mesmo com a máscara", realçou.

Apesar de alguma 'mágoa', João Paulo lembrou ainda uma frase de Pinto da Costa, que lhe disse que provou ser "um jogador à FC Porto", e revelou ter recebido uma proposta de um clube inglês, antes de jogar os campeonatos da Roménia, de França e do Chipre.

"Joguei em países em que nunca pensei jogar. Fiquei com muita pena de não ter ficado no Rapid Bucareste. É uma cidade fantástica, adeptos fervorosos e gosto de pressão. Por isso é que adorei jogar no Vitória de Guimarães. Essa pena só durou meia dúzia de semanas, pois apareceu logo o campeonato francês, onde não há um estádio que não esteja completamente preenchido e as condições de trabalho, mesmo no Le Mans, são de equipa grande. Ao Chipre ainda costumamos lá ir todos os anos de férias", resumiu.

João Paulo, que, exceto o Sporting, integrou o leque de capitães em todas as equipas que representou -- União de Leiria, União de Tomar, FC Porto, Rapid Bucareste, Le Mans, Vitória de Guimarães, Omonia, Apollon Limassol, AEL Limassol, Marinhense e Castrense -, falou da passagem nos 'leões', com um miúdo chamado Cristiano Ronaldo.

"Eu, o Quaresma e o Ronaldo andávamos praticamente sempre juntos. Havia vontade, ele acabava os treinos e ficava com uma bola no campo. Esperava que os mais velhos tomassem banho para ficar a ver-se ao espelho, num trabalho de ginásio que já o fazia. Ele pedia ao treinador de guarda-redes para cruzar umas bolas, porque um dos pontos fracos dele na altura era o jogo aéreo. Evoluiu em tudo e tudo o que alcançou é mérito dele, pois trabalhou imenso para isso", referiu, em relação ao 'astro' luso, de 39 anos.