Agência europeia das Pescas vai coordenar controlo da campanha de atum-rabilho

A Agência Europeia de Controlo das Pescas vai coordenar a campanha de controlo das capturas de atum-rabilho a partir de hoje, com a participação de peritos de Portugal e dos outros sete Estados-membros envolvidos.

Neste contexto, os oito Estados-membros (Chipre, Croácia, Espanha, França, Grécia, Itália, Malta e Portugal) e a agência vão juntar os seus meios de controlo e de inspeção para realizar conjuntamente atividades de acompanhamento, controlo e vigilância das pescas de atum-rabilho, espécie muito apreciada em 'sushi' e outras preparações cruas.

Segundo um comunicado da agência sediada em Vigo, na região espanhola da Galiza, esta coordenará a partir de agora e até final da campanha a atividade dos meios de controlo das pescas da UE em relação aos navios de pesca do bloco europeu e de países terceiros nas águas internacionais, no âmbito do programa comum de inspeção internacional da Comissão Internacional para a Conservação dos Tunídeos do Atlântico.

O objetivo da campanha de controlo é assegurar o cumprimento das regras internacionais e comunitárias adotadas para a conservação do atum rabilho.