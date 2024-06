Recuperados mais de 120 corpos dos escombros na Faixa de Gaza

As autoridades de Gaza recuperaram os corpos de mais de 120 palestinianos dos escombros do campo de refugiados de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza, disseram hoje fontes médicas à agência espanhola EFE.

Os corpos foram recuperados depois de o exército israelita ter abandonado a cidade há dois dias, após um cerco militar que durou quase três semanas, segundo as mesmas fontes.

Os números foram confirmados por funcionários do hospital Kamal Adwan, cujas instalações foram fortemente atacadas pelas forças israelitas durante a operação no norte da Faixa de Gaza.

O hospital teve de ser evacuado em 21 de maio, depois de ter sido alvo de ataques de artilharia e ficou inoperacional.

Israel terminou a operação em Jabalia na sexta-feira, afirmando ter matado centenas de alegados elementos de milícias palestinianas.

O campo de Jabalia foi uma das primeiras áreas arrasadas pelo exército israelita nos primeiros dias da guerra.

No início de maio, fontes militares disseram que o Hamas estava a reagrupar-se e as tropas israelitas voltaram a invadir a aldeia, agora em ruínas.

A operação militar durou quase três semanas e Israel sofreu 10 baixas, segundo o jornal israelita The Times of Israel, citado pela EFE.

Na operação, Israel recuperou os corpos de sete reféns detidos no enclave que tinham sido mortos durante os ataques do grupo extremista palestiniano Hamas de 07 de outubro de 2023 em solo israelita.

Israel lançou a ofensiva em Gaza para aniquilar o Hamas após o ataque sem precedentes que causou cerca de 1.200 mortos e duas centenas de reféns, segundo as autoridades israelitas.

O Hamas, que controla a Faixa de Gaza desde 2007, disse que a ofensiva lançada por Israel depois do ataque já provocou mais de 36.400 mortos e a destruição de muitas infraestruturas do enclave palestiniano.