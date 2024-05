Israel reivindica controlo de corredor estratégico na fronteira de Gaza com Egito

As forças armadas israelitas afirmaram hoje ter tomado o controlo de um corredor estratégico que se estende ao longo da fronteira de Gaza com o Egipto.

O corredor, conhecido como 'Filadélfia', estende-se ao longo da fronteira com o vizinho Egito, perto da cidade de Rafah, no sul de Gaza, onde as forças israelitas têm combatido recentemente.

Os túneis de contrabando que circulam entre o Egito e a Faixa de Gaza estendem-se sob a área.

Os militares não forneceram mais pormenores de imediato.

A guerra começou quando o Hamas e outros grupos de milícias irromperam no sul de Israel num ataque surpresa a 07 de outubro, matando cerca de 1.200 civis e fazendo cerca de 250 reféns.

Mais de 100 foram libertados durante um cessar-fogo de uma semana em novembro, em troca de palestinianos presos por Israel.

A ofensiva de Israel em resposta ao ataque matou pelo menos 36.096 palestinianos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, que não faz distinção entre combatentes e civis na sua contagem. Israel afirma ter matado 13.000 milicianos.