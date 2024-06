'As Portas da Macaronésia' para ver no Museu de Fotografia da Madeira

O Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura, inaugura esta quinta-feira, 6 de Junho, pelas 18 horas, a mostra 'As Portas da Macaronésia' com a apresentação do catálogo da exposição.

Trata-se de uma exposição fotográfica itinerante que já esteve presente em Las Palmas, em Gran Canaria; Arrecife, em Lanzarote, e Ponta Delgada, nos Açores. Do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente´s partirá para Cabo Verde.

A criação e apresentação do catálogo da exposição teve a sua génese numa conversa informal entre o Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente´s e os representantes da FEDAC do Cabildo de Gran Canária e da Memória Digital de Lanzarote do Cabildo de Lanzarote ao qual se juntaram, posteriormente, a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e o Instituto do Arquivo Nacional de Cabo Verde.

Do projecto está a nascer um outro que foi denominado 'Observatório da Imagem da Macaronésia' e que dará continuidade a estudos e a exposições itinerantes por toda a Região da Macaronésia.

Em nota emitida, o secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, refere a importância da mostra, quer na forma como tem reunido as várias regiões da Macaronésia através da Cultura, e sobretudo como revela, através dos vários arquivos fotográficos, as portas dos arquipélagos, os seus portos e aeroportos. “Estas infra-estruturas foram e são fundamentais para o desenvolvimento económico e social da Macaronésia e a exposição organizada permite que sejam recordadas, conhecidas e divulgadas”.

A exposição estará patente até o próximo dia 28 de setembro.

Sobre 'As Portas da Macaronésia':

"As ilhas do Atlântico, isoladas pelo mar que as circunda, cedo tiveram de criar infraestruturas de acesso à terra e ao mar. À época dos descobrimentos e da colonização, desta aventura fora de portas do velho continente, estas ilhas afirmaram-se como fundamentais pontos geoestratégicos nas rotas marítimas entre a Europa, África e América. Aos portos marítimos afluíam aventureiros, mercadores, marinheiros e exploradores das mais diversas nacionalidades que aqui faziam escala criando um ambiente multicultural e cosmopolita.

Mais tarde, com a epopeia da aviação, os ilhéus construíram aeroportos, fundamentais para as ligações inter-ilhas e para com o exterior, permitindo um fácil e rápido acesso de mercadorias e pessoas, desempenhando um importante papel nas escalas aeronáuticas no Atlântico.

Hoje, estas infraestruturas, modernizaram-se e desempenham um papel vital no turismo e desenvolvimento económico dos arquipélagos que constituem a Macaronésia; Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde.

Neste contexto, a exposição ‘As Portas da Macaronésia’ propõe uma viagem visual e histórica pela região, com o objetivo de mostrar, através do seu legado fotográfico, o progresso que foi comum a todas as ilhas.

A mostra revela um imaginário comum e genuíno de uma área geográfica que partilha não só características geológicas, climáticas e biológicas, mas também uma série de traços culturais peculiares que a diferencia de outras partes do mundo".