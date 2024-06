Ana Sousa continua no Governo Regional contra ventos e marés

Foi um dos nomes dados como fora do novo Governo Regional por lhe apontarem sobretudo falta de peso político, nunca de forma oficial, mas o que é facto é que Ana Sousa volta a merecer a confiança de Miguel Albuquerque que lhe tornou a entregar a pasta Social deste Executivo Uma pasta, diga-se de passagem, que tem sido das mais complicadas de ter à frente dos seus destinos uma só pessoa ao longo dos governos de Albuquerque. Aliás, uma pasta que já teve como governantes Rubina Leal, Augusta Aguiar e Rita Andrade, sendo Ana Sousa a mais recente.

Mas quando muitos pensavam que Ana Sousa estaria de saída, eis que Miguel Albuquerque opta pela estabilidade e torna a confiar-lhe a área Social, que inclui uma série de sectores sensíveis da sociedade.

E se Miguel Albuquerque pensou em mudar a titular da pasta, como foi comentado em alguns corredores políticos, com alguns nomes a ‘saltarem’ como hipóteses, a verdade é que Ana Sousa continua como secretária regional.

Também poderá ter havido um outro momento fracturante que terá pesado na decisão de não ‘extinguir’ a secretaria da Inclusão e passá-la para a tutela da Saúde: as intervenções públicas de Pedro Ramos que causaram polémica e desconforto em alguns sectores da sociedade.

De resto, Ana Sousa, de 60 anos, é natural de São Vicente. Formada em Gestão Pública pelo Instituto Nacional de Administração, tem no currículo o facto de ter sido directora do Departamento de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que integra o Centro de Inclusão Social da Madeira e os 10 Centros de Actividades e Capacitação para a Inclusão de nível concelhio, no Instituto de Segurança Social da Madeira - Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania. Faz parte do núcleo dos Trabalhadores Social-Democratas.

Sob a sua alçada voltará a ficar igualmente o Instituto de Segurança Social, presidido por Micaela Freitas que voltou a ser dada como possível escolha para o lugar que Ana Sousa voltará a desempenhar. Em Setembro do ano passado, no anterior Executivo, era conhecida a proximidade política e familiar da governante ao então presidente da Câmara Municipal do Funchal, Pedro Calado, um factor que teria sido decisivo para que Miguel Albuquerque convidasse a técnica para a pasta da Inclusão e da Juventude.

Em todo o caso, é esperado que Ana Sousa faça brevemente reconduções nos cargos do que propriamente apresente caras novas. Vânia Jesus, Graça Moniz e Savino Correia deverão ser reconduzidos nos cargos que já ocupavam. Assim como Carlos André Camacho Alves, director regional da Juventude escolhido por Ana Sousa, em 2023, aquando da passagem da pasta da Secretaria da Educação para a da Inclusão.

Ana Sousa tinha até agora as seguintes direcções regionais e organismos, veremos se se mantêm ou há então algum ajuste:

Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo

Autoridade Regional para as Condições de Trabalho

Direcção Regional de Juventude

Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais

Direcção Regional do Trabalho

Organismos