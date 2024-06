Governo Regional mantém apoio à causa animal

Além da assinatura do contrato-programa entre o Governo Regional com a AMAIS – Associação Madeira Animais, a secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes assinou hoje um contrato-programa com a associação Madeira Animal Welfare, representada pelo médico veterinário Eduardo Teixeira e com a associação PATA, representada pela professora Fátima Fernandes.

Segundo fez saber a responsável pela tutela, o compromisso do Governo Regional é o de “manter o apoio ao funcionamento destas associações que acabam também por estar a cumprir um serviço público". Reconheceu e enalteceu o trabalho de voluntários e dirigentes nas associações que abraçam a causa animal.

Para o presidente da Madeira Animal Welfare, este contrato-programa é de extrema importância uma vez que vem ajudar a controlar a reprodução dos animais errantes bem como ajudar algumas famílias carenciadas que têm animais a seu cargo. "Esta comparticipação que o Governo faz é vital para que possamos continuar o trabalho começado há 10 anos e que já permitiu a esterilização de cerca de 15 mil animais até ao momento", disse o responsável adiantando que não era possível fazer este trabalho sem a ajuda determinante do Governo Regional.

No entender de Eduardo Teixeira, o apoio que o governo está a fazer é “muito importante e ultrapassa a boa vontade. É um envolvimento ativo num projeto de bem-estar animal, saúde animal e proteção animal. É de louvar esta atitude”, disse.

Um dos aspectos relevantes deste contrato-programa é o de associar a este projecto famílias carenciadas com animais a seu cargo permitindo assim que “um dos maiores fluxos de abastecimento de animais errantes para a rua seja interrompido. O governo está de parabéns”, concluiu o responsável.

Já Fátima Fernandes, da associação PATA, fez saber que através do apoio do Executivo será possível continuar com um trabalho de esterilização para diminuição de animais errantes, mas também apoiar as famílias carenciadas que por vezes têm animais doentes e não têm meios para os tratar.

“Temos ajudado muitas famílias carenciadas no tratamento de animais. Por vezes têm animais e não têm como pagar o tratamento e muitos animais acabam por morrer devido às dificuldades das famílias”, revelou a responsável.