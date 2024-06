Nadadores-salvadores salvam surfista na praia do Seixal

No final da tarde desta segunda-feira, 3 de Junho, a equipa de nadadores-salvadores presentes na praia do Seixal, no Porto Moniz, salvou uma formanda que se desequilibrou enquanto frequentava uma aula de surf.

A surfista, de 23 anos e de nacionalidade austríaca, terá se desiquilibrado e "no momento da queda tentou aguentar-se na prancha" ficou com um "trauma no membro superior direito", dá conta uma publicação do Sanas Madeira nas redes sociais.

A mulher foi assistida tanto pelos nadadores-salvadores, como pelo formador, tendo aguardado no local pela chegada de uma ambulância, que a transportou para uma unidade hospitalar.