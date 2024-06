Marítimo inaugurou nova representação nos Prazeres

O Marítimo inaugurou hoje a nova representação do clube, no restaurante Abrigo dos Prazeres, naquela freguesia do concelho da Calheta.

A cerimónia de inauguração contou com a presença do presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, que foi acompanhado por elementos dos órgãos sociais e pelo treinador Fábio Pereira. Enquanto autarca local, o presidente da Câmara Municipal da Calheta, Carlos Teles, esteve igualmente presente.

Deste modo, diz o Marítimo, o clube aumenta a sua presença com mais um novo espaço, pretendendo assim reforçar e divulgar a marca pelos concelhos da Região Autónoma da Madeira.