Conheça a composição do XV Governo Regional da Madeira

Tal como o DIÁRIO revelou na sua edição impressa de hoje, eis a composição das Secretarias do XV Governo Regional da Madeira:

Educação, Ciência e Tecnologia - Jorge Carvalho

Finanças - Rogério Gouveia;

Saúde e Protecção Civil - Pedro Ramos;

Turismo, Cultura e Economia - Eduardo Jesus;

Agricultura, Pescas e Ambiente - Rafaela Fernandes;

Equipamentos e Infraestruturas - Pedro Fino

Inclusão e Juventude - Ana Sousa

O representante da República para a Região Autónoma da Madeira, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, dia 4 de Junho, pelas 16 horas, no Palácio de São Lourenço, o presidente indigitado do XV Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque.

Esta audiência teve como finalidade a entrega formal da composição do XV Governo Regional da Madeira, na sequência dos resultados das Eleições Regionais antecipadas de 26 de Maio, que deram a vitória ao PSD sem maioria absoluta.

Apesar de este ser o XV Governo Regional, terá início a XIV Legislatura, já que a primeira teve dois executivos. O arranque da nova Legislatura dá-se na quinta-feira, dia 6 de Junho, com a posse e a instalação da Assembleia Legislativa da Madeira, às 10 horas.

O XV Governo Regional da Madeira toma posse, no mesmo dia, às 16:00, no Salão Nobre do parlamento madeirense.

À saída da audiência com o Representante da República, Miguel Albuquerque revelou, oficialmente, a composição do próximo governo, confirmando a notícia de hoje do DIÁRIO, que dava conta que o novo governo será composto por sete secretarias regionais, resultado da saída de Rui Barreto, que tutela(va) a Economia, Mar e Pescas.