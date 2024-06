Albuquerque reforça que intenção do Governo Regional sempre foi manter pública a Horários do Funchal

Miguel Albuquerque recordou a altura em que existiram "rumores infundados" relativamente à privatização da Horários do Funchal (HF)e que a intenção do Governo Regional sempre foi "manter a empresa pública e melhorar substancialmente os seus serviços".

"E foi isso que, até hoje, nós fizemos", disse o presidente do Governo Regional, no 38º aniversário da HF.

Albuquerque afirmou ainda que "o Governo tem muito orgulho no desempenho" da empresa.

Neste momento, aqueles que vaticinavam uma decadência do transporte público urbano e interurbano estão a constatar que o que se está a passar é exactamente o contrário. Nós tivemos, no primeiro trimestre, oitocentos e oitenta mil passageiros a mais do que no período homólogo do ano passado". Miguel Albuquerque

E acrescentou: "Isso significa que as políticas que têm sido conduzidas, designadamente o apoio aos passes urbanos e interurbanos de 30 e 40 euros, medida tomada pelo meu Governo, e agora [a gratuitidade] dos passes para os estudantes e mais de 65 anos vieram garantir um aumento da utilização do transporte público com benefícios para toda a população, para a cidade e para a Região".

O presidente do Governo Regional referiu ainda que "entramos agora numa nova fase, na fase da reorganização de todo o transporte interurbano e urbano".

"Para o efeito, no dia 2 de Julho, entra em vigor a bilhética uniformizada e a utilização dos novos autocarros quer interurbanos, quer urbanos", salientou, frisando que " população da Região Autónoma da Madeira terá um serviço de transporte público de alta qualidade".