PJ deteve no aeroporto de Lisboa dois correios de droga

A PJ deteve no aeroporto de Lisboa dois cidadãos estrangeiros suspeitos de tráfico de droga que transportavam no interior do organismo o que correspondia a pelo menos 18 mil doses individuais de cocaína, indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere que as detenções dos dois correios de droga, de 24 e 31 anos, e as apreensões da cocaína aconteceram no âmbito de duas investigações distintas lideradas pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ.

Segundo a PJ, ambos os cidadãos transportavam a droga dentro do organismo desde um país da América do Sul e tinha como destino Lisboa.

A PJ indica que, apesar dos elevados riscos para a vida humana, as redes criminosas continuam a conseguir recrutar correios humanos.

Segundo a polícia, são frequentemente jovens adultos em situação de grande carência económica ou emocional que têm como 'modus operandi' o transporte de quantidades significativas no interior do seu organismo, sendo "normalmente aliciados com significativas quantias monetárias e iludidos com falsas informações quanto aos efetivos riscos que correm, colocando inúmeras vezes a própria vida em perigo".